Newyorške borze v zelenem, Nasdaq z novim rekordom

New York, 23. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. Tehnološki indeks Nasdaq je zabeležil že drugo rekordno vrednost ta teden. Vlagatelji so pozdravili izboljšanje ekonomskih podatkov, na njihove poteze pa ni vplivalo povečanje števila novih okužb s koronavirusom v mnogih delih ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.