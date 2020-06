Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 6.)

Ljubljana, 23. junija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o političnih delitvah pred slovenskih dnevom državnosti in zaskrbljenosti Slovenije ob porastu števila okužb s koronavirusom na Hrvaškem. Poročale so tudi o srečanju zunanjih ministrov Slovenije in Italije ter srečanju premierjev Nemčije, Portugalske in Slovenije, ki bodo predsedovale EU.