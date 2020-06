Primorske novice o padcu Goriške na lestvicah (24. 6.)

Koper, 23. junija - Nace Novak v komentarju Goriška izgublja mesta na lestvici piše o tem, da je bila Goriška običajno med najbolje uvrščenimi regijami po podatkih o gospodarski rasti, blagovni menjavi in poslovanju nasploh. Zadnje čase pa so jo začele druge slovenske regije prehitevati po deležu dobička v vseh prihodkih, gospodarski rasti in deležu zaposlenosti.