Evropski ministri izmenjali izkušnje pri izvajanju šolanja na daljavo

Ljubljana, 23. junija - Evropski ministri za izobraževanje so danes na videokonferenci izmenjali izkušnje pri izvajanju šolanja na daljavo med pandemijo covida-19. Zavzeli so se, da jeseni ne bi nadaljevali izobraževanja na daljavo, če bo to dopuščala epidemiološka slika, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.