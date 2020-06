Na cestah ob podaljšanem prvem počitniškem vikendu pričakovati zastoje

Ljubljana, 24. junija - Začetek šolskih počitnic in četrtkov prost dan državnosti bodo po pričakovanjih mnogi izkoristili za podaljšani konec tedna in se odpravili proti obalnim in drugim turističnim krajem. V prometnoinformacijskem centru zgoščen promet pričakujejo predvsem na primorski avtocesti in na mejnih prehodih. Ob koncu vikenda se bo smer zastojev obrnila.