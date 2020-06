Janša za Demokracijo: V vladi ne mlatimo prazne slame, ampak sodelujemo

Ljubljana, 24. junija - Predsednik SDS je v pogovoru za tednik Demokracija zavrnil očitke o avtoritarnih težnjah. Takšni očitki "prihajajo od tistih, ki so državo pustili golo in boso pred eno najtežjih preizkušenj v zgodovini tega naroda", je dejal. Razliko med sedanjo vlado in tremi njenimi predhodnicami pa vidi "v tem, da mi ne mlatimo prazne slame, ampak sodelujemo".