Večer o rušenju demokracije (24. 6.)

Maribor, 23. junija - Matija Stepišnik pred dnevom državnosti v komentarju Galeb Jonatan in mi piše o obletnici smrti Mladininega vojnega reporterja Iva Štandekerja in Večerove novinarke Dragice Korade, ki sta ga spomnila, kdaj se odpirajo in zapirajo prostori svobode, in na sence rušenja demokracije, s katerimi naj bi že opravili.