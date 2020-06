Gledališče Glej, 50 let: Tri umetniški vodje, tri obdobja Gleja

Ljubljana, 24. junija - V Gledališču Glej se je v pol stoletja zamenjalo več umetniških vodij. Za STA so spomine na svoje delovanje v 80-ih, 90-ih in pa v začetku novega stoletja pripravili trije nekdanji umetniški vodje Gleja - Vinko Möderndorfer, Nevenka Koprivšek in Jure Novak.