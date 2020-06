Hojs z župani o romski problematiki

Ljubljana, 23. junija - Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je danes sprejel župane občin Kočevje, Novo mesto in Črnomelj, Vladimirja Prebiliča, Gregorja Macedonija in Andreja Kavška, ki so predstavili romsko problematiko v svojih občinah. Za premik na tem področju bo vlada ustanovila medresorsko delovno skupino, ki jo bo vodil državni sekretar Anton Olaj.