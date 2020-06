Nova sezona mariborskih lutk pod sloganom Na prepihu sanj

Maribor, 28. junija - Lutkovno gledališče Maribor (LGM) je program sezone 2020/2021 naslovilo s sloganom Na prepihu sanj, saj je po besedah direktorice LGM Katarine Klančnik Kocutar nastala "pod vtisom drugačnega sveta, ki se nam dogaja in povsem novih izkušenj, ki jih pridobivamo v tem letu". Napovedujejo predstave, kot so Bimberli, Ptič Ferdo ter Rumi in kapitan.