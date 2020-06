Vrtcem za pokrivanje izpada prihodka med epidemijo 4,4 milijona evrov

Ljubljana, 23. junija - Vlada je na seji odbora za državno ureditev in javne zadeve sprejela sklep o razporeditvi pravic porabe za pokrivanje izpada prihodka v času epidemije covida-19 javnim in zasebnim vrtcem. Za to je ministrstvo za finance na podlagi zakona o interventnih ukrepih ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport namenilo dobrih 4,4 milijona evrov.