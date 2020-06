Ljubljana, 23. junija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,10 odstotka in se oblikoval pri 859,67 točke. Daleč najprometnejše so bile delnice Krke, ki so se podražile za 0,24 odstotka. Sklenjenih je bilo za približno 875.000 evrov poslov.