Policisti minuli teden v poostrenem nadzoru začasno odvzeli 362 vozniških dovoljenj

Ljubljana, 23. junija - Policisti so med 15. in 21. junijem poostreno preverjali psihofizično stanje voznikov na slovenskih cestah. Odkrili so 404 voznike pod vplivom alkohola, začasno so odvzeli 362 vozniških dovoljenj in pridržali 16 oseb, so danes sporočili z Generalne policijske uprave.