Omejitev obiskov v UKC Maribor

Obiski so po predhodni telefonski odobritvi predstojnika oddelka in ob upoštevanju vseh predpisanih varovalnih ukrepov dovoljeni v izjemnih primerih, kot so kritično bolni in pri bolnikih, ki so v bolnišnici že dalj časa. Bolnika lahko naenkrat obišče le ena zdrava oseba za do 30 minut, so sporočili iz UKC Maribor.