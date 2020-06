V UKC Maribor še vedno velja prepoved obiskov

Ljubljana, 23. junija - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor zaradi porasta števila okuženih z novim koronavirusom, ki narekuje nadaljevanja ukrepov varovanja bolnikov in zaposlenih, še vedno velja splošna prepoved obiskov, so danes sporočili iz bolnišnice. Ta je tudi določena kot bolnišnica za covid-19.

Obiski so dovoljeni le v izjemnih primerih, in sicer za bolnike, ki so v kritičnem stanju oziroma so v bolnišnici že dalj časa. Za te so obiski omejeni na eno zdravo osebo do 30 minut po predhodni telefonski odobritvi predstojnika oddelka ob upoštevanju vseh predpisanih varovalnih ukrepov.

Preventivni ukrep je namenjen preprečevanju širjenja virusnih okužb in velja do preklica, so še dodali v UKC Maribor.