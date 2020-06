Ljubljana domače turiste vabi z dvodnevnimi paketi

Ljubljana, 24. junija - Ljubljana je kot turistična destinacija močno odvisna od tujih gostov, ki pa jih letos zaradi globalne pandemije bolezni novega koronavirusa večinoma ne bo. Zato se tudi prestolnica trudi pritegniti več domačih gostov, s tem namenom pa so oblikovali tri različne dvodnevne pakete, namenjene družinam in navdušencem nad kulturo in kulinariko.