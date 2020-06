Pahor in Mattarella bosta prisostvovala predaji Narodnega doma v Trstu manjšini

Ljubljana, 23. junija - Predsednik republike Borut Pahor in njegov italijanski kolega Sergio Matarella bosta 13. julija v Trstu prisostvovala podpisu dokumenta, s katerim bo Narodni dom prešel v last slovenske narodne skupnosti v Italiji. Pred tem bosta predsednika položila vence k spomeniku bazoviškim junakom in k spominskim obeležjem na Bazoviški fojbi.