Pahor podelil letošnja priznanja inženirska iskra

Ljubljana, 23. junija - Predsednik države Borut Pahor je danes slovesno podelil priznanja inženirska iskra za leto 2020. Nagrade za najbolj inovativne dosežke na področju inženirstva so prejeli Gimnazija Vič, Strokovna gimnazija Šolskega centra Kranj ter štiri inženirske ekipe, ki so se lotile razvoja slovenskega respiratorja, so sporočili iz predsednikovega urada.