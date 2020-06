Finančni skladi pozivajo Brazilijo k ustavitvi krčenja gozdov

Pariz, 23. junija - Več kot 20 finančnih skladov iz Evrope, Azije in Južne Amerike, ki skupaj upravljajo 3750 milijard dolarjev premoženja, je Brazilijo v odprtem pismu pozvalo, naj ustavi krčenje amazonskega gozda. Izguba biodiverzitete in izpusti ogljikovega dioksida namreč predstavljajo "sistemsko tveganje" za njihove portfelje, so navedli.