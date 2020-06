Na Zdolah pri Krškem odprli novozgrajeni krajevni večnamenski dom

Krško, 23. junija - Občina Krško, Krajevna skupnost Zdole in Župnija Videm so na Zdolah nad Krškim danes uradno odprle novozgrajeni Dom krajanov Zdole. Celotna naložba je stala približno milijon evrov, pri čemer je zdolska krajevna skupnost prispevala 300.000 evrov in Župnija Videm 35.000 evrov. Nekaj manj kot 580.000 evrov naložbenega denarja je prispevala država.