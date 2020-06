Na Hrvaškem v zadnjih 24 urah 30 novih primerov okužbe s koronavirusom

Zagreb, 23. junija - Na Hrvaškem so od ponedeljka ob 14. uri potrdili še 30 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, je danes sporočil hrvaški štab za civilno zaščito. Gre za največje število novookuženih v 24 urah po 8. maju, ko so imeli 36 novih primerov. Od 18. junija so na Hrvaškem zabeležili 89 novih primerov okužbe z novim koronavirusom.