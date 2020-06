Ob arheološkemu najdišču Stonehenge našli obroč starodavnih jaškov

London, 24. junija - Raziskovalci so blizu britanskega arheološkega najdišča Stonehenge, starega več kot 4500 let, odkrili obroč prazgodovinskih jaškov. Terensko delo in analize so razkrile več kot 20 velikih jaškov. Premer posameznega jaška je več kot deset metrov, v globino pa meri pet metrov. Obroč sestavlja dva kilometra širok krog neolitičnih jaškov.