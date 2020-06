Pri Vinici predstavili knjigo o okupacijskih mejah v Beli krajini med drugo svetovno vojno

Vinica, 23. junija - V Ziljah pri Vinici v Beli krajini so danes predstavili knjigo Vinceremo, videt čemo - Okupacijske meje v Beli krajini 1941-1945, ki je nastala ob enako naslovljeni razstavi in raziskovalnem projektu Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Knjigo je izdala Znanstvena založba ljubljanske Filozofske fakultete.