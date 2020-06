Angleški muzeji, galerije in kini 4. julija odpirajo vrata

London, 28. junija - Nadaljnje sproščanje ukrepov zaradi koronavirusa je v Angliji doseglo muzeje, galerije in kine, ki bodo skupaj z bari, restavracijami ter frizerskimi saloni vrata ponovno odprli 4. julija. Med ukrepi, ki naj bi veljali za muzeje, galerije in kine, so predvideni enosmerni sistemi ter vnaprej rezervirane vstopnice, ki bi omejile število obiskovalcev.