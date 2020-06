Michael Keaton se dogovarja za povratek v vlogi Batmana

Los Angeles, 25. junija - Michael Keaton, ki je v vlogi Batmana nazadnje zaigral v filmu Batmanova vrnitev Tima Burtona iz leta 1992, bo morda ponovno oblekel Batmanov kostum in ob Ezri Millerju zaigral v filmu The Flash. Režijo bo prevzel argentinski režiser Andy Muschietti, piše spletni portal The Guardian.