Queeni tokrat upodobljeni na britanskih poštnih znamkah

London, 26. junija - Legendarna britanska rock zasedba Queen je dobila mesto na 13 poštnih znamkah, ki bodo na voljo od 9. julija dalje. Član zasedbe Brian May je ob tej priložnosti dejal, da so "postali državna institucija". Januarja so bili Queeni upodobljeni kot instrumenti v novi seriji zbirateljskih kovancev z glasbenimi legendami.