NSi za podaljšanje subvencioniranega čakanja na delo še vsaj za mesec dni

Ljubljana, 23. junija - Ministri in poslanci NSi so se danes srečali s predstavniki slovenskega gospodarstva, s katerimi so govorili o ukrepih zaradi epidemije covida-19. Po srečanju so sklenili vladi predlagati podaljšanje ukrepa subvencioniranega čakanja na delo za vsaj še mesec dni in popravke drugega protikoronskega zakona zaradi težav pri zagotavljanju likvidnosti.