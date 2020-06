Na zahodu Srbije in severovzhodu BiH izredne razmere zaradi poplav

Beograd/Tuzla, 23. junija - Na zahodu Srbije so zaradi naraščanja voda in poplav razglasili izredne razmere v osmih občinah, poplavljeno je več kot 700 hiš. V kraju Ljubovija so narasle vode odnesle tri mostove. Najbolj kritične razmere so v Ljuboviji in Guči, ker je zjutraj močno deževalo, poroča srbska tiskovna agencija Beta. O poplavah poročajo tudi s severovzhoda BiH.