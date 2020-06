McTominay rdečim vragom obljubil zvestobo do konca junija 2025

Manchester, 23. junija - Nogometaš sredine igrišča pri Manchester Unitedu Scott McTominay je z rdečimi vragi podaljšal pogodbo do junija 2025, so danes potrdili na spletni strani kluba, ki domuje na stadionu Old Trafford v Manchestru. V pogodbi je tudi klavzula, ki 23-letniku omogoča podaljšanje sodelovanja še za eno sezono.