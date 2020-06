V Indiji 22 veslačev padlo na dopinških testih

New Delhi, 23. junija - Dvaindvajset indijskih veslačev je padlo na dopinških testih, kar je nov udarec za to državo v boju proti prepovedanim poživilom, so danes sporočile pristojne oblasti. Vsi pozitivni so člani indijske reprezentance do 18 let in vsi so bili pozitivni na probenecid, zdravilo za protin, ki se uporablja tudi kot maskirno sredstvo, poroča agencija AFP.