Na Hrvaškem minuli konec tedna 168.000 slovenskih nočitev

Zagreb, 23. junija - Hrvaško je med 19. in 22. junijem obiskalo nekaj več kot 185.000 turistov, ki so ustvarili skoraj 843.000 nočitev, je danes sporočila hrvaška turistična skupnost (HTZ). Slovenskih nočitev je bilo 168.000, kar predstavlja petino vseh. Največ nočitev je odpadlo na nemške turiste, sledijo Slovenci, Avstrijci in Čehi.