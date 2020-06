V ponedeljek nove okužbe kar v devetih občinah po državi

Ljubljana, 23. junija - V ponedeljek so nove primere okužb z novim koronavirusom potrdili kar v devetih občinah po Sloveniji ter še pri treh tujih državljanih. Večinoma so zaznali po en primer, razen v Pivki, kjer sta bila dva. Prvi primer sploh so odkrili v občini Straža, tako da je zdaj v državi skupaj 155 občin s po najmanj enim potrjenim primerom.