Plačilne storitve bank in hranilnic lani večinoma dražje

Ljubljana, 23. junija - Nadomestila za plačilne storitve bank in hranilnic so bila konec lanskega leta glede na leto prej v povprečju višja, kaže analiza Banke Slovenija. Za fizične osebe so bila nadomestila povprečno višja za 3,75 odstotka, medtem ko so se za pravne osebe zvišala za 2,48 odstotka, kažejo rezultati analize, v katero so vključili 15 bank in hranilnic.