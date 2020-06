Nedaleč od hrvaškega Krka našli ladjo z amforami iz rimskih časov

Zagreb, 23. junija - Znani hrvaški podmorski raziskovalec Velimir Vrzić je v morju nedaleč od otoka Krk našel potopljeno ladjo iz časov rimskega cesarstva. Ob ostankih ladje so v pesku tudi številne amfore, ki naj bi bile z območja severne Afrike in Bližnjega vzhoda. Prve ocene arheologov kažejo, da so amfore iz 4. stoletja.