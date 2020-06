V ponedeljek ob 984 testiranih potrjenih 13 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 23. junija - V ponedeljek so v Sloveniji potrdili 13 novih okužb s koronavirusom, opravili pa so 984 testiranj. Zaradi covida-19 v ponedeljek ni bilo novih smrti. V bolnišnicah se je zdravilo pet bolnikov, na intenzivni negi je bila ena oseba. Iz bolnišnice pa so odpustili eno osebo, je na Twitterju objavila vlada.