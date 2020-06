Pogrešan 42-letni Matej Hudovernik iz Velenja

Velenje, 23. junija - Od petka pogrešajo 42-letnega Mateja Hudovernika iz Velenja. Pogrešani je visok okoli 185 centimetrov in je vitke postave. Ima modre oči in kratke, temno rjave lase. Nosi očala. Ob odhodu od doma je bil oblečen v modre kavbojke in temno modro športno jopico s kapuco ter obut v bele športne copate, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.