Trento, 23. junija - Na severovzhodu Italije v pokrajini Trentinsko je medved v ponedeljek napadel 59-letnega moškega in njegovega 28-letnega sina. Oba sta napad preživela in njuno življenje ni ogroženo, so ju pa morali oskrbeti v bolnišnici, poroča francoska tiskovna agencija AFP.