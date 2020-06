Koncertni cikel Poletje v Šiški z enajstimi brezplačnimi koncerti

Ljubljana, 24. junija - V Kinu Šiška bodo drevi začeli s tretjo izvedbo brezplačnega koncertnega cikla Poletje v Šiški, v okviru katerega pripravljajo enajst koncertov žanrsko raznolikih izvajalk in izvajalcev. Do septembra bodo na odru nastopili posamezniki in glasbene skupine iz Slovenije, Madžarske, Bosne in Hercegovine, Hrvaške ter Francije.