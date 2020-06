Letošnji častni občan Mestne občine Velenje kipar in oblikovalec Ciril Cesar

Velenje, 23. junija - Naziv častnega občana Mestne občine Velenje letos za prispevek k razvoju in prepoznavnosti Velenja prejme kipar in industrijski oblikovalec Ciril Cesar, so danes sklenili velenjski mestni svetniki. Ti so danes odločali tudi o drugih priznanjih občine, opravili nekaj imenovanj in potrdili nadaljnje začasno zaprtje podružnične šole v Cirkovcah.