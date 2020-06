Cene nafte neenotne

Singapur, 23. junija - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju oblikovale neenotno. Vlagatelje so po navedbah analitikov zmedle nasprotujoče si izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovega trgovinskega svetovalca Petra Navarra glede trgovinskega sporazuma s Kitajsko. Državi sta največji svetovni porabnici nafte.