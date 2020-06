Podjetja v obalno-kraški regiji lani s 189 milijoni evrov neto čistega dobička

Koper, 23. junija - Gospodarske družbe v obalno-kraški statistični regiji so v 2019 skupno ustvarile za 189 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je za 6,4 odstotka manj kot leto prej. To obalno-kraško regijo uvršča na šesto mesto v državi. Ob nekoliko nižjem neto dobičku iz poslovanja so se povečali celotni prihodki in neto dodana vrednost.