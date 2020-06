V ZDA že več kot 120.000 smrtnih žrtev covida-19

New York, 23. junija - Število okužb s koronavirusom in s tem povezanih smrtnih primerov v ZDA še naprej narašča, vse slabši pa je položaj na jugu in zahodu ZDA, kjer so državne in lokalne oblasti uvedle najmanj ukrepov proti širjenju pandemije. Doslej se je z virusom v ZDA potrjeno okužilo več kot 2,3 milijona ljudi, umrlo jih je prek 120.000.