Newyorške borze teden začele z rastjo

New York, 22. junija - Newyorške borze so prvi dan trgovalnega tedna zaključile z rastjo. Tehnološki indeks Nashaq je spodbujen z Applovimi tehnološkimi napovedmi končal rekordno visoko. Na razpoloženje vlagateljev je poleg tega vplivala rast števila okužb z novim koronavirusom in napoved spodbujevalnih ukrepov za gospodarstvo, poročajo analitiki tiskovne agencije AFP.