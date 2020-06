Ljubljana, 22. junija - Nogometaši AC Milana so v 27. krogu italijanske serie A zanesljivo v gosteh premagali Lecce s 4:1 (1;0), na drugem dvoboju pa sta se Fiorentina in Brescia razšla z 1:1 (1:1). Tretja današnja tekma med Bologno in vodilnim Juventusom se bo pričela ob 21.45.