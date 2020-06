V Mariboru odvzeli naziv častni občan Ottokarju Kernstocku

Maribor, 23. junija - Mariborski mestni svetniki so soglašali s predlogom za odvzem naziva častni občan mesta Maribor Ottokarju Kernstocku. Ta naziv mu je mesto podelilo leta 1909, odvzem pa je predlagala Stranka mladih - Zeleni Evrope in ga utemeljila z razlago, da je bil ta duhovnik in pesnik "glasnik nacizma" in "utemeljitelj te ideologije".