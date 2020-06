Mestni svetniki zgroženi nad izvedbo prenove bazena v Pristanu

Maribor, 22. junija - Mariborski mestni svetniki so danes brez razprave potrdili rebalans letošnjega proračuna občine, ki se znižuje za šest milijonov na 148,1 milijona evrov. Mnogo več besed so namenili poročilu o projektu obnove srednjega bazena v kopališču Pristan, saj so zgroženi, da ta še vedno pušča, stene pa zaradi neurejenega prezračevanja plesnijo.