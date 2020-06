Delovno poletje mlajših košarkarskih reprezentanc

Ljubljana, 22. junija - Ne glede na to, da bo letošnje košarkarsko poletje minilo brez uradnih reprezentančnih aktivnosti, kandidati in kandidatke za reprezentančne vrste mlajših starostnih kategorij ne bodo mirovali. Strokovni sodelavci KZS so namreč v okviru dvoletnega cikla priprav na EP mlajših starostnih kategorij leta 2021 pripravili obsežen program dela.