DS ni izglasoval veta novelo zakona o pravilih cestnega prometa

Ljubljana, 22. junija - Državni svet ni podprl veta na novelo zakona o pravilih cestnega prometa. Zakon, ki ga je DZ sprejel v četrtek, je omilil nekatere zahteve pri prevozih določenih skupin otrok. Državni svetniki so z 12 glasovi za in 19 glasovi proti zavrnili pobudo interesne skupine delojemalcev, so sporočili iz DS.