Opazovalci Ovseja opozorili na dominantno vloga SNS v kampanji v Srbiji

Beograd/Bruselj, 22. junija - Nedeljske volitve v Srbiji so bile učinkovito izvedene kljub pandemiji novega koronavirusa, a je skrb zbujajoča dominantna vloga vladajoče stranke, ki je opazna v medijih, so v predhodnem poročilu ocenili opazovalci urada Ovseja za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR), ki so nadzirali potek volitev.