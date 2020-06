Vrtovec v Idriji o vlaganjih v infrastrukturo četrte razvojne osi

Idrija, 22. junija - Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec se je danes v Idriji skupaj z župani in predstavniki gospodarstva iz regije udeležil seje Kluba primorskih poslancev. Zbrani so spregovorili o modernizaciji državne cestne mreže na območju četrte razvojne osi in uvrstitvi projekta med prednostne investicije države za zagon slovenskega gospodarstva.